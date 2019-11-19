2019-11-19T16:33:07+03:00
Общество

Освещение на набережной Дубровинского в Орле восстановят

Спустя несколько месяцев найден подрядчик, который ведет ремонтные работы
Наталья Меркулова
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Освещение на набережной Дубровинского в Орле восстановятОсвещение на набережной Дубровинского в Орле восстановятФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 19 ноября, на рабочем совещании в мэрии стали известны сроки восстановления освещения на набережной Дубровинского. Спустя несколько месяцев найден подрядчик, который ведет ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что для замены оборвавшегося кабеля на территории от Октябрьского моста до центрального пляжа, необходимо найти средства в размере 400 тысяч рублей. В бюджет эта сумма не была заложена. В результате ремонт затянулся.

- АО «Орелоблэнерго» была проведена проверка кабельной линии на данном участке для определения места порыва. Подрядчик уже начал восстановительные работы. Ремонт будет завершен до конца текущей недели, - сообщил Дмитрий Фролов, и.о. начальника управления коммунальным хозяйством Орла (УКХ).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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