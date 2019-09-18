2019-09-18T14:27:08+03:00
Общество

Восстановить освещение на набережных Орла обойдется в 400 тысяч рублей

Из-за обрыва кабеля любимый маршрут орловцев для прогулок оказался в темноте
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
При условии финансирования, работы будут выполнены в течение двух-трех недельПри условии финансирования, работы будут выполнены в течение двух-трех недельФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

Чтобы восстановить освещение на набережных Орла горадминистрации придется найти средства в размере 400 тысяч рублей. Сейчас прогулочный маршрут в центре города оказался в темноте из-за обрыва кабеля.

Тема обсуждалась на рабочем совещании в мэрии накануне, 17 сентября. Фонари на набережных не горят уже довольно продолжительное время: в нескольких местах оборвался кабель. Деньги на его замену не заложены в городском бюджзете.

- При условии финансирования, работы будут выполнены в течение двух-трех недель, - рассказали "КП" в пресс-службе орловского горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловец отсудил у предприятия, производящего кухни, более 400 тысяч рублей
Орловцы могут предложить новые маршруты общественного транспорта
Орловские садоводы задолжали энергетикам 3,6 миллиона рублей
В Орловской области наградят лучших наставников молодых педагогов
Сбербанк снижает размер первоначального взноса
Орловцы пожаловались главе города на пробки в «Зареченском»
Орловские художники устроили в сквере Ермолова ботанический пленер
Под Орлом «Опель» съехал в кювет и врезался в дерево
В будущем году на ремонт дорог Орла выделят больше 380 млн рублей
Орловские ученые рассказали, почему нужно уничтожать опавшую листву
В Орле девушка на «Лифане» учинила ДТП с двумя грузовиками
В Орле нашли подрядчика для ремонта улицы 60-летия Октября
В Орле юноша оказался под колесами «ВАЗа»