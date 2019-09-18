Восстановить освещение на набережных Орла обойдется в 400 тысяч рублей
Чтобы восстановить освещение на набережных Орла горадминистрации придется найти средства в размере 400 тысяч рублей. Сейчас прогулочный маршрут в центре города оказался в темноте из-за обрыва кабеля.
Тема обсуждалась на рабочем совещании в мэрии накануне, 17 сентября. Фонари на набережных не горят уже довольно продолжительное время: в нескольких местах оборвался кабель. Деньги на его замену не заложены в городском бюджзете.
- При условии финансирования, работы будут выполнены в течение двух-трех недель, - рассказали "КП" в пресс-службе орловского горсовета.
ИСТОЧНИК KP.RU
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