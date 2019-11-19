СЕГОДНЯ 13:04 2019-11-19T13:06:10+03:00

Однако тепло поступило в квартиры не всех горожан

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Сегодня, 19 ноября, стало известно, Орел получил паспорт готовности к отопительному сезону 2019-2020 годов. Чиновники пояснили, что они наладили взаимодействие со всеми энерго- и теплоснабжающими организациями, а также управляющими компаниями.

Однако до сих пор тепло поступило в квартиры не всех горожан. Ранее в редакцию «Комсомолки» обратилась семья Козиных. В отчаянии пенсионеры забрасывают администрацию Орла просьбами наладить отопление в их старом доме.

Во время личного приема Евгений Гришин, начальник управления городского хозяйства и транспорта, выслушал историю о бумажной волоките, из-за которой Козины уже с 13 марта живут без отопления и горячей воды, и пообещал устранить проблемы до 13 ноября. Как стало известно «КП», по состоянию на 19 ноября тепло в квартиру пенсионеров не поступило.

Напомним, отопительный сезон в жилых домах стартовал 26 сентября.

Редакция «КП» следит за развитием ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU