В Орле из-за ошибки чиновников семья инвалидов осталась без отопления

В Орле из-за бюрократической ошибки пожилая семья инвалидов осталась без отопления. Жильцы муниципальной квартиры – инвалиды 3 группы по слуху Елена и Анатолий Козины - боятся, что зиму им придется встретить в ледяной квартире, ведь радиаторы в их жилище холодные еще с марта месяца, а из способа обогреться – только газовая плита, да установленный детьми кондиционер.

Со своей бедой пенсионеры пришли в редакцию орловской «Комсомолки». Анатолий Дмитриевич рассказал нам о своих злоключениях, вместе мы побывали и в кабинетах городской администрации, попытавшись найти ответ на вопрос: почему пожилые люди вынуждены жить в неотапливаемом помещении.

ДОЛГОЖДАННЫЙ КАПРЕМОНТ

Дом №14 на улице Салтыкова-Щедрина прошел капитальный ремонт в 2017 годуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Дом №14а на улице Салтыкова-Щедрина, где живет семья Козиных, один из старейших домов нашего города. Узкие витиеватые лесенки, сводчатые окна, массивные стены – все говорит о вековой истории.

Несмотря на свой почтенный возраст, строение «держится бодрячком», а в 2017 году здесь начался капитальный ремонт, а вместе с ним и проблемы в пожилой семье. Сначала жильцы обрадовались, что их дом наконец-то приведут в порядок, но затем начались приключения, затянувшиеся на несколько лет.

Дело в том, что в старинном доме нет централизованного отопления, вместо него - печное. Во время капремонта выяснилось, что газовая печь в таком состоянии, что может привести к пожару. Копоть шла прямо в квартиры. Тогда и пришло решение установить в доме поквартирное отопление от газового котла.

Собственникам жилья эту проблему предложили решать за свой счет, а единственной семье, которая не приватизировала квартиру и осталась нанимателем муниципального помещения, МКУ «УКХ города Орла» обязалось провести установку нового оборудования за счет бюджетных средств.

Средства были выделены, осенью 2018 года ремонт начался.

В роли заказчика работ по установке газового котла в квартире пожилой семейной пары выступило МКУ «УКХ города Орла». Оно и заключило 1 октября 2018 года муниципальный контракт с подрядчиком ЗАО «Теплоавтоматика». Вскоре рабочие приступили к монтажу. От пенсионеров требовалось только одно – не мешать. Они написали расписку, в которой обязывались не препятствовать запланированным работам в муниципальном жилье.

Газовый котел сейчас полностью отключенФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вот только во время установки оборудования возникла проблема. Еще в апреле семья Козиных обратилась в «Газпром газораспределение Орел», чтобы специалисты отключили на лето газовую печь. Они и поставили на нее пломбу.

Когда же начались монтажные работы, ее срезали вместе с трубой.

- Подрядчик сообщил в УКХ, что на старом оборудовании стоит пломба и ее должны снимать газовики, но там ответили, что управление самостоятельно решит проблему. Мол, демонтируйте пломбу, проблем не будет, - рассказывает Анатолий Козин.

После поступившего распоряжения рабочие продолжили разбор газовой печи, поставили котел, прибор учета и запустили систему.

КТО ВИНОВАТ?

В квартире быстро стало тепло. Новое оборудование работало исправно, вот только его не опломбировали сразу. В МКУ «УКХ города Орла» пенсионеров заверили, что на это уйдет несколько дней.

- В Управлении нам сказали, что подготовят пакет документов по переоборудованию и отправят газовикам, которые придут и опломбируют счетчик и газовый котел. Нам опять сказали не беспокоиться и никуда не вмешиваться. Мы были уверены, что все будет в порядке, просто сидели вместе с женой и ждали газовую службу, - рассказывает Анатолий Козин.

Затем прошла неделя, за ней еще одна. Представителей газовой службы все не было и не было. Как выяснилось позже, о том, что в квартире произошла смена оборудования, в газовой компании никто и не был в курсе.

Из-за отключения в доме нет не только отопления, но и горячей воды с 14 марта 2019 годаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По словам пенсионера, газовики узнали об этом случайно. Контролер пришла на плановую проверку и не обнаружила пломбы. В итоге на семью подали в суд за несанкционированное подключение к отоплению. То, что все работы контролировало УКХ, а не жильцы, никого не волновало. Счет предъявили им.

- Мы забили тревогу, стали звонить в УКХ. Ведь у нас даже документов на руках никаких не было, всем в управлении занимались. Стали просить разобраться со сложившейся ситуацией, а нам сказали, что газовики не принимают готовые документы из-за каких ошибок и неточности в документации, - поясняет Анатолий Козин.

Домашние питомцы семьи тоже замерзаютФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Дальше больше: пенсионеров обвинили в том, что они незаконно установили котел (хотя заказчиком работ было МКУ «УКХ»).

- В итоге 14 марта нам отрезали отопление, и по сей день его нет. Отапливать квартиру приходится с помощью газовой плиты и обогревателя. Нам говорили, что как только мы заплатим штраф за несанкционированное подключение, то нам сразу все подключат, - говорит взволнованный пенсионер.

Штраф семья полностью оплатила 2 октября, но тепло в квартиру так и не поступило.

- Нам уже главное, чтобы просто все подключили, и мы могли спокойно платить по счетчику. Но прошел месяц и ситуация не изменилась. Сейчас у нас нет никаких долгов перед газовиками, но и отопления тоже нет, - поясняет Анатолий Козин.

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

На приеме Евгений Гришин пообещал решить проблему до 13 ноября включительноФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Установка нового газового оборудования в муниципальной квартире обернулась для стариков бесконечными тяжбами. Администрация города продолжает отвечать отписками: «После постановки оборудования на учет, документы отправят в «Газпром газораспределение».

Вот только конкретных сроков не называют. Тем временем пенсионеры продолжают жить в неотапливаемой квартире. Приближаются холода и они не знают, как им пережить зиму в таких условиях. Они продолжают исправно платить за муниципальное жилье и надеются, что на их беду обратит внимание руководство области.

ОФИЦИАЛЬНО

Корреспонденты «КП» побывали на приеме у начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Евгения Гришина. Руководитель заверил нас, что ситуацию он держит на личном контроле.

Сегодня прошла встреча подрядчика и представителей «Газпром газораспределение». В течение одного-двух дней пройдет согласование документов, проверка оборудования Ростехнадзором и Вентиляционно-газовой службой.

- После проверки отопительная система будет подключена. Крайний срок появления в квартире тепла – 13 ноября, - пояснил Евгений Гришин.

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