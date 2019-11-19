В Орле жители улицы Лужковской встревожены потоком машин после закрытия моста «Дружбы»
Сегодня, 19 ноября, на рабочем совещании в мэрии обсудили организацию движения общественного транспорта после закрытия моста «Дружбы». Чиновники доложили, что автобусы № 3, 25 и 6 уже изменили свой маршрут.
Кроме того, идет регулировка светофоров, а в рейс с 1 декабря должен выйти дополнительный маршрут №29. Однако обеспокоены сложившейся транспортной ситуацией не только пассажиры и водители, но и жители улиц, по которым машины едут в объезд моста.
Так, на совещании стало известно, что крайне встревожены жители улицы Лужковской. На общем общественном собрании они высказали опасения за свою жизнь и детей.
Дело в том, поясняют горожане, что на улице однополосное движение и спешащие автомобилисты выезжают на тротуары, едут по внутриквартальной территории.
Глава администрации Орла Александр Муромский разобраться с ситуацией в рабочем режиме и по необходимости скорректировать движение транспорта в этом районе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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