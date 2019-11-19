В Орле жители улицы Лужковской встревожены потоком машин после закрытия моста «Дружбы»

СЕГОДНЯ 12:36 2019-11-19T12:38:09+03:00

Спешащие автомобилисты здесь выезжают на тротуары и едут по внутриквартальной территории

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 19 ноября, на рабочем совещании в мэрии обсудили организацию движения общественного транспорта после закрытия моста «Дружбы». Чиновники доложили, что автобусы № 3, 25 и 6 уже изменили свой маршрут.

Кроме того, идет регулировка светофоров, а в рейс с 1 декабря должен выйти дополнительный маршрут №29. Однако обеспокоены сложившейся транспортной ситуацией не только пассажиры и водители, но и жители улиц, по которым машины едут в объезд моста.

Так, на совещании стало известно, что крайне встревожены жители улицы Лужковской. На общем общественном собрании они высказали опасения за свою жизнь и детей.

Дело в том, поясняют горожане, что на улице однополосное движение и спешащие автомобилисты выезжают на тротуары, едут по внутриквартальной территории.

Глава администрации Орла Александр Муромский разобраться с ситуацией в рабочем режиме и по необходимости скорректировать движение транспорта в этом районе.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU