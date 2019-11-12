2019-11-12T16:54:37+03:00
Общество

Орловчанка через суд вернула себе право на бесплатные поездки в центр гемодиализа

Департамент здравоохранения отказывался оплачивать расходы на транспортировку в Железногорск
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловчанке пришлось обратиться в суд, чтобы получить компенсацию за поездки в центр гемодиализаОрловчанке пришлось обратиться в суд, чтобы получить компенсацию за поездки в центр гемодиализаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Орловчанке пришлось обратиться в суд, чтобы получить компенсацию за поездки в центр гемодиализа. Департамент здравоохранения отказывался оплачивать расходы на транспортировку в Железногорск.

Жительнице Дмитровского района с хронической почечной недостаточностью необходимо было не менее 3 раз в неделю делать процедуры гемодиализа для очистки крови. Ближайший профильный медицинский центр оказался за пределами Орловской области.

В начале ее возили в Железногорск на транспорте районной больницы, но в апреле инвалиду 1 группы в этом отказали. Объяснили это тем, что услуга предоставляется за территорий региона и компенсация ей не положена. Женщина обратилась в прокуратуру.

- Районная прокуратура подала иск против Департамента здравоохранения в суд. Главное требование – возобновление финансирования транспортировки были полностью удовлетворены, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Напомним, в конце октябре в Орле прошла пресс-конференция, на которой медики и депутаты заявили о необходимости полной компенсации транспортных расходов для больных с почечной недостаточностью.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловском районе завершили строительство детского сада
В Орле появился кабинет примирения для молодых супругов
В Ливнах с продажи сняли поросят без документов
Автолюбителям запретят парковаться в центре Орла из-за выставки оружия
Орловца, который подшофе обокрал сотрудницу Психдиспансера, отправили под суд
В Орле уголовное дело сподвигло работодателя вернуть сотрудникам долги по зарплате
В Орел приехала делегация «Росатома»
В Орловской области «БМВ» протаранил пешехода
Орловская область готовится к юбилею Бунина в 2020 году
Орловские каратисты вошли в число лучших на Чемпионате России в Казани
В Советском районе Орла произошла утечка газа
Орловцы, пострадавшие от несчастных случаев на производстве, получили автомобили
В Орле пешеход, лежащий на проезжей части, попал под машину
Любовь к своим авто заставила орловских должников заплатить свыше 11,5 млн рублей
В Орле на «Автосельмаше» появился новый остановочный павильон
Наркоторговцы, делавшие в Орле тайники, отправились под суд
Первым зампредом Правительства Орловской области стала Валентина Нордстрем
В Орле активисты обратили внимание чиновников на опасный подход к остановке
Орловцев попросили сообщать, где торгуют смертью
В Орле на две недели ограничат движение по улице 7 ноября
В Орловской области автомобиль с людьми едва не упал с обрыва
В Орле уничтожили 800 килограмм подозрительных яблок
Житель Орла стал жертвой ночного грабежа
В Орловской области в пожаре пострадала 60-летняя женщина