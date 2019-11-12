Орловчанка через суд вернула себе право на бесплатные поездки в центр гемодиализа
Орловчанке пришлось обратиться в суд, чтобы получить компенсацию за поездки в центр гемодиализа. Департамент здравоохранения отказывался оплачивать расходы на транспортировку в Железногорск.
Жительнице Дмитровского района с хронической почечной недостаточностью необходимо было не менее 3 раз в неделю делать процедуры гемодиализа для очистки крови. Ближайший профильный медицинский центр оказался за пределами Орловской области.
В начале ее возили в Железногорск на транспорте районной больницы, но в апреле инвалиду 1 группы в этом отказали. Объяснили это тем, что услуга предоставляется за территорий региона и компенсация ей не положена. Женщина обратилась в прокуратуру.
- Районная прокуратура подала иск против Департамента здравоохранения в суд. Главное требование – возобновление финансирования транспортировки были полностью удовлетворены, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
Напомним, в конце октябре в Орле прошла пресс-конференция, на которой медики и депутаты заявили о необходимости полной компенсации транспортных расходов для больных с почечной недостаточностью.
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ИСТОЧНИК KP.RU