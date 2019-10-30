Орловцам, нуждающимся в гемодиализе, могут компенсировать расходы на транспорт

СЕГОДНЯ 16:52 2019-10-30T16:58:48+03:00

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Во вторник, 29 октября, в Орле прошла конференция по вопросу обеспечения помощи людям с почечной недостаточностью. В центре внимания властей и медиков оказалась проблема организации транспорта для тех, кто вынужден еженедельно посещать диализные центры для очистки крови.

Сейчас в регионе около 245 пациентов, получающих заместительную терапию, причем эта цифра с каждым годом растет. Сеансы гемодиализа проводит всего несколько медицинских организаций и из-за этого многим орловцам приходится часами самостоятельно добираться до места лечения, а затем назад домой.

- Больные вынуждены три раза в неделю отправляться в клинику на тяжелейшие 4-часовые процедуры очистки крови. При этом диализные клиники и отделения, чаще всего, расположены только в крупных населенных пунктах, поэтому бюджет должен взять на себя затраты по их доставке к месту лечения и обратно, - пояснил Владимир Круглый, заслуженный врач России.

По итогам конференции региональному Правительству было предложено заключить необходимые договора с перевозчиками и компенсировать расходы для тех, кто добирается к месте лечения самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU