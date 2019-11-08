2019-11-08T17:04:00+03:00
Общество

В Орле наградили полицейских, отличившихся на службе

Торжество состоялось в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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В Орле наградили полицейских, показавших отличные результаты на службе. Торжество состоялось в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел.

Поздравить полицейских с профессиональным праздником пришли не только их непосредственные руководители во главе с начальником регионального УМВД Юрием Савенковым, но и первые лица города и области. Сотрудников полиции наградили разными наградами и поощрениями. Так, указом Президента за образцовое выполнение обязанностей в раскрытии преступлений медалью «За отличие в охране общественного порядка» награжден подполковник полиции Алексей Жиронкин - начальник отделения МВД России по Должанскому району.

Получил заслуженную награду и старший сержант полиции Дмитрий Шелков, про достогйный поступок которого рассказывала "Комсомолка". Общественную премию "Честь и доблесть" полицейский получил в номинации «За героизм и мужество». Дмитрий со своей собакой отыскал пожилую женщину, упавшую в карьер и пролежавшую там несколько дней, тем самым спас ей жизнь.

День сотрудника ОВД отмечается в России 10 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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