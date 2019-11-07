«Просто хотел помочь»: орловский полицейский рассказал, как спас потерявшуюся 85-летнюю женщину

История о том, как старший сержант полиции Дмитрий Шелков вызволил 85-летнюю старушку из карьера в Малоархангельском районе, известна многим орловцам. Тогда женщину помогло спасти одно волевое решение.

К моменту, когда Дмитрий отправился на поиски, мало кто надеялся, что ее удастся найти живой. Два долгих осенних дня она провела на холоде, под дождем в легком домашнем халате.

Корреспонденты «Комсомолки» встретились со Старшим сержантом Дмитрием Шелковым, помощником оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Малоархангельскому району, чтобы узнать, как разворачивалась поисковая операция.

ВОЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ

Новость о том, что в Малоархангельском районе ушла из дома и не вернулась 85-летняя старушка, Дмитрий услышал во время утреннего развода. К этому моменту, к ее поискам уже подключились поисковики и неравнодушные люди.

Старший сержант Шелков участвовать в поисках не должен был. Это вообще не входило в его обязанности, ведь по должности он должен заниматься информационно-справочной работой и фиксировать поступающие обращения. Однако узнав о происшествии, он не раздумывая обратился к начальнику с просьбой дать ему разрешение на прочесывание местности. В помощники полицейский выбрал своего домашнего охотничьего пса по кличке Вожак.

- Если честно, я к этому моменту уже не надеялся найти женщину живой. Прошло много времени… Просто хотелось по-человечески помочь, не для того, чтобы выслужиться или получить какие-то награды… - признается Дмитрий.

Это не пустые слова. На интервью мы уговорили его с большим трудом. Стеснительный молодой человек просто наотрез отказывался «пиариться», не считая, себя героем. Полицейский уверен, он просто выполнил свой долг.

- После того, как руководитель дал добро, и мы поменялись с коллегой дежурствами, я поехал домой, переоделся, взял Вожака и пошел прочесывать окрестности, - рассказывает Дмитрий.

ПРОПАВШАЯ

85-летняя бабушка, на поиски которой вышла добрая половина районного центра, всю жизнь проработала учителем русского языка и литературы. Люди о ней отзываются только с хорошей стороны, многочисленные ученики помнят и уважают. Но со временем возраст взял свое, женщина ослабла, стала часто болеть.

Сначала начались проблемы с сердцем, а затем появились временные провалы в памяти.

- Насколько я знаю, она не впервые исчезает. Но раньше пенсионерка никогда не уходила далеко от дома, и родственники ее всегда быстро находили, а тут вышла во двор утром и больше ее никто не видел, - говорит полицейский.

Весть об исчезновение больной женщины всколыхнула маленький городок, в котором все друг друга знают. Сотрудники полиции, поисковики и бывшие ученики бабушки проверяли все дороги, ведущие к районному центру, обошли каждого жителя деревни и прочесывали местность, но безрезультатно.

ОХОТНИЧИЙ НЮХ ВОЖАКА

Пса Вожака Дмитрий принес в дом еще совсем малышом, заботился и растил его как члена семьи, а когда щенок окреп, начал дрессировать.

- Порода моего Вожака – русская борзая, настоящая ищейка, нюх отменный. Правда, воспитывать его сложнее, чем других собак. Для него ведь главное выйти на след и нестись за дичью, - признается Дмитрий.

По словам молодого человека, если бы не пес, найти пропавшую женщину было бы невозможно. Полицейский прочесывал лесополосы, заглянул и в один из старых заболоченных карьеров, но тоже безрезультатно.

Начав уже отчаиваться и сомневаться в том, что кого-либо удастся найти, он вместе с Вожаком ушел на четыре километра от дома, где жила пенсионерка.

- Во втором карьере, полностью заброшенном, было все засыпано мусором. Спускаться в него я сразу не стал, а дал команду Вожаку, он помчался вниз. Тем временем я продолжил осматривать участок сверху. Неожиданно пес залаял, и я бросился за ним вслед, - рассказывает полицейский.

НАШЛАСЬ!

Когда Дмитрий оказался на дне карьера, то заметил в кустах что-то пестрое. Рядом был Вожак. Тогда молодой человек понял: «Нашлась».

- Ба, ты живая? – спрашиваю я у нее, приподнимая. Она с трудом мне что-то ответила, не открывая глаз. – вспоминает Дмитрий.

К тому моменту, когда полицейский нашел старушку, она уже лежала на животе с распростертыми руками в куче битого стекла и мусора. Возле лица – полиэтиленовый пакет. Беспомощная женщина чудом не задохнулась.

Дмитрий перевернул ее на спину. Состояние пенсионерки было крайне тяжелым – вся в ссадинах, порезах, в грудь врезались острые края пустой консервной банки.

- Сразу как я ее нашел, начал звонить коллегам в отделение, они примчались минут за десять. Подъехать на машине близко к карьеру было нельзя, поэтому мы несли бабушку на руках, - рассказывает молодой человек.

Затем была скорая, больница, капельницы. От того, что женщина долго пролежала на земле, у нее началось воспаление почек.

ТАК РАСПОРЯДИЛАСЬ ЖИЗНЬ

- Через пару дней мне позвонила дочка найденной женщины и очень благодарила за мать. На тот момент она уже была дома, и родные сами пытались поставить ее на ноги. Если честно, я очень рад, что мне удалось найти ее. Надеюсь, с ней все будет хорошо, - признается полицейский.

Сам Дмитрий уже семь лет служит в полиции. Сначала работал в Орле, а потом решил вернуться на малую родину в Малоархангельск. Изначально он не планировал служить в правоохранительных органах, учился на автомеханика, но после того, как попал в армию, в спецназ, начал об этом серьезно задумываться. Правда сначала хотел пойти в ОМОН, но помешала старая травма.

- Я очень долго занимался спортом, имею звание кандидата в мастера спорта по гирям. Сейчас тоже частенько выступаю на разных соревнованиях по тяжелой атлетике. Вот и много лет назад, после того, как показал хороший результат, меня пригласили в полицию. Так и остался в органах, - поделился с «Комсомолкой» Старший сержант Шелков.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"