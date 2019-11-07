Орловцы все реже становятся дольщиками в новостройках

СЕГОДНЯ 10:36 2019-11-07T11:19:58+03:00

В этом году число договоров снизилось на 11%

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Орловцы все реже покупают жилье в новостройках по договорам участия в долевом строительстве. В этом году они заключили со строительными компаниями всего 1 964 договоров, что на 11% ниже, чем за прошлый год.

Напомним, ситуация, когда получение долгожданных квадратных метров затягивается на долгие годы, не редкость для Орла. Зачастую дольщики вынуждены судится, чтобы ускорить процесс строительства. Одна из таких историй с микрорайоном «Первый» стала поводом для обращения отчаявшихся людей к Президенту Владимиру Путину.

Отметим, чтобы избежать рисков для дольщиков с 1 июля застройщики перешли к проектному финансированию строительства с использованием эскроу-счетов для оплаты по договорам участия в долевом строительстве.

- За 4 месяца с момента нововведений с использованием эскроу-счетов зарегистрировано 111 договоров участия, что составляет 6% от общего количества заключенных с начала года договоров участия в долевом строительстве,- прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура.

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ИСТОЧНИК KP.RU