2019-06-19T16:44:37+03:00
Общество

Орловские дольщики пожаловались Путину на затянувшуюся стройку

В преддверии прямой линии с президентом орловцы записали видеообращение о наболевшей теме [видео]
Ольга СУПОНЕВА
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Орловские дольщики записали видеообращение к Владимиру Путину. В преддверии прямой линии с президентом орловцы рассказали о наболевшей теме затянувшегося строительства дома, в возведение которого они вложили средства, но так и не могут дождаться заветных квадратных метров.

О проблеме президенту рассказал один из дольщиков, который приобрел жилье в микрорайоне «Первый». Видеозапись обращения появилась в его официальной группе «Вконтакте».

- Уже в течение полутора лет у нас идет просрочка по сдаче дома. На застройщика никто не может оказать никакого влияния. Губернатор области вообще не видит нашей проблемы, все подчиненные ему люди и лица тоже. Мы уже не знаем в какие ворота стучаться. Помогите нам, - обращается к президенту орловец.

Напоним, прямая линия с Владимиром Путиным состоится уже завтра, 20 июня. Начало в 12.00.

Орловцы пожаловались Путину на затянувшуюся стройку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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