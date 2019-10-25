СЕГОДНЯ 17:17 2019-10-25T17:23:02+03:00

Сумма контракта - порядка девяти с половиной миллионов рублей

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Макромодель транспортной сети Орла разработает местный подрядчик. Сумма контракта - порядка девяти с половиной миллионов рублей и получила его ГК "Навигатор".

Математическую модель транспортной схемы областного центра создадут для того, чтобы появилась возможность изучить интенсивность городского движения, пассажиропоток, структуру транспортного потока, дать точные характеристики условиям движения - скоростному режиму, уровню загрузки дорог. Отметим, что заказчиком выступил институт "МосТрансПроект" - та самая компания, которая ранее представила транспортную схему для Орла, вызвавшую негодование горожан.

Работу, согласно конкурсной документации, подрядчик должен выполнить за месяц (с момента подписания контракта).

ИСТОЧНИК KP.RU