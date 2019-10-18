Наталью Башкатову этапировали из Орла в смоленскую колонию

СЕГОДНЯ 16:04 2019-10-18T19:05:42+03:00

Экс-полицейская проведет в ней ближайшие два года

Изменить размер текста: A A

Экс-полицейская Наталья Башкатова приступила к отбытию наказания в женской колонии в Смоленской области.

Напомним, в ноябре 2016 года бывшая участковая стала участницей громкого и резонансного дела, которое всколыхнуло не только Орел, но и всю страну. В день гибели орловчанки Яны Савчук она обещала той в телефонном разговоре «описать труп, как убьют».

- Нас не вызывайте. Как убьют, труп опишем! - вот та самая фраза, которую сказала она 36-летней женщине. Слова оказались пророческими.

В тот день Яна решила разорвать отношения с Андреем Бочковым. Такой поворот событий не устроил мужчину и он начал угрожать возлюбленной расправой. Тогда она вызвала полицию.

Вместо того чтобы доставить дебошира в отделение полиции, Башкатова отчитала напуганную женщину и велела ее по пустякам не беспокоить. Спустя 40 минут двухметровый амбал, натешившийся безнаказанностью, вернулся и до смерти забил Яну ногами.

- Суд признал Башкатову виновной в халатности. Ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы и лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU