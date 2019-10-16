2019-10-16T09:49:06+03:00
Общество

Работы по благоустройству Дворянского гнезда продолжаются

Подрядчик приступил к сносу аварийных деревьев и вырубке поросли
Наталья Меркулова
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Работы по благоустройству Дворянского гнезда продолжаютсяРаботы по благоустройству Дворянского гнезда продолжаютсяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Работы по благоустройству Дворянского гнезда продолжаются. Их качество в минувший вторник оценили Первый заместитель Председателя областного Совета Михаил Вдовин и первый замглавы городской администрации Олег Минкин.

Напомним, контракт с подрядчиком ООО «ПКФ «Содружество» почти на 1,9 миллиона рублей был заключен в сентябре. Он стал единственным, кто принял участие в электронном аукционе.

Сейчас рабочие приступили к сносу аварийных деревьев, обрезке кустарников и расчистке сквера от мелколесья (спиливается, вырубается поросль, некоторые одиночные кустарники и самосев). Кроме того, производится выкорчевка старых пней и покос газонов.

Далее подрядчик должен приступить к обустройству газона и посадке цветочной рассады на нижней площадке парка. В соответствии с контрактом работы должны закончиться до 25 октября.

- После осмотра территории парка состоялась встреча Михаила Вдовина с руководителем фонда «Культурное движение» Еленой Шаренковой. Они обсудили планы и перспективы дальнейшего благоустройства Дворянского гнезда, - сообщает пресс-служба Областного совета народных депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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