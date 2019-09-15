2019-09-15T16:48:07+03:00
Общество

В Орле нашли подрядчика для ремонта «Дворянского гнезда»

Ландшафтный парк ждет новый этап благоустройства за 1,8 млн рублей
Наталья Меркулова
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В Орле нашли подрядчика для ремонта «Дворянского гнезда»В Орле нашли подрядчика для ремонта «Дворянского гнезда»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле нашли подрядчика для ремонта «Дворянского гнезда». Ландшафтный парк ждет новый этап благоустройства.

На электронный аукцион поступила заявка только от одной организации – ООО «ПКФ «Содружество». Она и стала победительницей.

Предыдущие три аукциона не состоялись из-за отсутствия желающих. Тогда вице-спикер орловского облсовета Михаил Вдовин на своей странице в соцсетях объяснял это слишком низкой стоимостью проекта – чуть более 1,8 млн рублей.

Теперь подрядчик определен. Ему предстоит окончить работы по освещению, убрать заросли на склонах, разровнять нижнюю площадку сквера и постелить газон. Напомним, первый этап благоустройства, который выполнял подрядчик ООО «Спецстроймонтаж», вызвал у орловцев много нареканий и споров из-за облицовки балюстрады и уличных светильников.

Одновременно с этим общественники уже несколько лет сами приводят территорию Дворянки в порядок, не дожидаясь помощи властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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