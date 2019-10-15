2019-10-15T16:18:06+03:00
Общество

Улицу Грузовую в Орле планируют сделать безопасной для пешеходов

Вскоре здесь появился новый светофор и «лежачий полицейский»
Наталья Меркулова
Поделиться:
Улицу Грузовая в Орле планируют сделать безопасной для пешеходов. Фото: пресс-служба мэрии ОрлаУлицу Грузовая в Орле планируют сделать безопасной для пешеходов. Фото: пресс-служба мэрии Орла
Изменить размер текста:

Сегодня, 15 октября, на рабочем совещании в мэрии Орла обсуждался вопрос безопасности на улице Грузовая. Оживленное движение машин, удаленная от тротуара трамвайная остановка и отсутствие светофора уже давно беспокоили городскую общественность.

Особое внимание к этой территории Железнодорожного района возникло после случившейся этой осенью трагедии. Выходивших из трамвая людей на всей скорости снесла иномарка. Пожилая женщина скончалась на месте, несколько человек получили тяжелые травмы.

В районе Центра детского творчества №2 на Грузовой уже остановлен пешеходный переход. Теперь его оборудуют светофором типа Т-7, пешеходными ограждениями и искусственными неровностями.

- Для водителей пешеходный переход незаметен. Среагировать им будет достаточно сложно. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы он был комплексно оборудован, – пояснил Леонид Моргунов, активист ОНФ в Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле проверят качество светоотражающей разметки на дорогах
Пожарные спасли потерявшегося 82-летнего мужчину в Орловской области
В Успенском соборе Орла вспыхнул пожар на строительных лесах
В Мценске заключили соглашения с первыми резидентами ТОСЭР
Жителям дома на Комсомольской в Орле пообещали доделать крышу
Орловец, зарезавший односельчанина, предстанет перед судом
В Орле пройдет лекция известного историка Александра Мраморнова
Сбербанк провел 300 миллионов оплат проезда банковской картой в общественном транспорте с начала года
В Орле отключат электричество на трех улицах в ближайшие дни
В Орле состоится концерт группы "Пикник"
Россельхозцентр Орловской области: поддержка для аграриев в самых непростых условиях
За кражу продуктов на орловчанку завели шесть уголовных дел
Под Орлом появится новая дубовая роща
Троих пьяных водителей поймали орловские полицейские
В Орле пожарные тушили торговый павильон
На орловской трассе травмировался водитель легковушки
Скончался депутат орловского горсовета Константин Федотов