Улицу Грузовую в Орле планируют сделать безопасной для пешеходов

СЕГОДНЯ 13:21 2019-10-15T16:18:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 15 октября, на рабочем совещании в мэрии Орла обсуждался вопрос безопасности на улице Грузовая. Оживленное движение машин, удаленная от тротуара трамвайная остановка и отсутствие светофора уже давно беспокоили городскую общественность.

Особое внимание к этой территории Железнодорожного района возникло после случившейся этой осенью трагедии. Выходивших из трамвая людей на всей скорости снесла иномарка. Пожилая женщина скончалась на месте, несколько человек получили тяжелые травмы.

В районе Центра детского творчества №2 на Грузовой уже остановлен пешеходный переход. Теперь его оборудуют светофором типа Т-7, пешеходными ограждениями и искусственными неровностями.

- Для водителей пешеходный переход незаметен. Среагировать им будет достаточно сложно. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы он был комплексно оборудован, – пояснил Леонид Моргунов, активист ОНФ в Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU