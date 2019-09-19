2019-09-19T15:52:33+03:00
Происшествия

В Орле иномарка снесла людей на трамвайной остановке

Один человек погиб
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Трагическое ДТП случилось сегодняшним днем, 19 сентября, в Орле. Легковая иномарка снесла людей на трамвайной остановке. Не обошлось без жертв.

Инцидент произошел около двух часов дня в Железнодорожном районе города. Вагон трамвая двигался по привычному маршруту. На улице Грузовой, неподалеку от дома №32, он остановился, чтобы высадить пассажиров. Дорога здесь устроена таким образом, что при выходе из трамвая людям приходиться пересекать проезжую часть. И по правилам, автомобили останавливаются и пропускают пешеходов. Но несшийся "Рено Логан" не затормозил и врезался в людей.

- Водитель транспортного средства "Рено Логан" не остановился на трамвайной остановке и допустил наезд на пассажиров, выходящих из трамвая. В результате ДТП один человек погиб, - сообщили корреспонденту "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По предварительным данным, скончалась на месте аварии пожилая женщина. Есть и раненые. Сейчас госавтонспекторы продолжают работу на месте происшествия, они выясняют все обстоятельства жуткой аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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