В Орле иномарка снесла людей на трамвайной остановке

Трагическое ДТП случилось сегодняшним днем, 19 сентября, в Орле. Легковая иномарка снесла людей на трамвайной остановке. Не обошлось без жертв.

Инцидент произошел около двух часов дня в Железнодорожном районе города. Вагон трамвая двигался по привычному маршруту. На улице Грузовой, неподалеку от дома №32, он остановился, чтобы высадить пассажиров. Дорога здесь устроена таким образом, что при выходе из трамвая людям приходиться пересекать проезжую часть. И по правилам, автомобили останавливаются и пропускают пешеходов. Но несшийся "Рено Логан" не затормозил и врезался в людей.

- Водитель транспортного средства "Рено Логан" не остановился на трамвайной остановке и допустил наезд на пассажиров, выходящих из трамвая. В результате ДТП один человек погиб, - сообщили корреспонденту "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По предварительным данным, скончалась на месте аварии пожилая женщина. Есть и раненые. Сейчас госавтонспекторы продолжают работу на месте происшествия, они выясняют все обстоятельства жуткой аварии.