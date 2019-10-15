2019-10-15T12:14:11+03:00
Общество

Сбербанк провел 300 миллионов оплат проезда банковской картой в общественном транспорте с начала года

На данный момент оплатить проезд банковской картой через эквайринг Сбербанка можно в 90 городах на 50 тысячах транспортных средств
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Сбербанк является мировым лидером в данной индустрии. В ряде городов доля оплаты проезда банковскими картами уже превышает 30% от общего пассажиропотока. К 2021 году Сбербанк намерен обеспечить возможность безналичной оплаты проезда в транспортных средствах всех городов России с населением свыше 100 тысяч человек, а доля оплат банковскими картами прогнозируется на уровне 50% от всего пассажиропотока

Запуск бесконтактных платежей на транспорте дает возможность существенно сократить время обслуживания пассажира, делая поездку более комфортной. Клиенты экономят время также благодаря тому, что отсутствует необходимость покупки и пополнения транспортных карт, ведь платеж осуществляется прямо с банковского счета.

Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.

- Мы намерены и дальше наращивать количество городов, в которых будет доступна оплата проезда с помощью банковской карты – уже в 2020 году их число достигнет 150. Благодаря сервису бесконтактной оплаты наши клиенты смогут экономить не только время, но и средства, в периоды разнообразных акций у них будет возможность получать дополнительные скидки, - рассказала заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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