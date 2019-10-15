Россельхозцентр Орловской области: поддержка для аграриев в самых непростых условиях

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-15T10:53:32+03:00

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В мае месяце природа изрядно покапризничала: холодный и обильный весенний дождь стал неприятным сюрпризом, почва после него затвердела, как асфальт. Еще одной напастью стали редкие паразиты, не характерные для Орловского региона. И в крупных, и в небольших фермерских хозяйствах хватались за голову: не придется ли запахивать посевы, будет ли урожай?

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ИСТОЧНИК KP.RU