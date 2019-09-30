2019-09-30T14:24:24+03:00
Общество

В Орле ярмарку выходного дня в Северном районе опять перенесут

С осени следующего года орловцам придется приходить за фермерскими продуктами по новому адресу
Наталья Меркулова
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В Орле ярмарку выходного дня в Северном районе опять перенесутВ Орле ярмарку выходного дня в Северном районе опять перенесутФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Во вторник, 24 сентября, в силу вступило Постановление Администрации Орла о переносе в Северном районе ярмарки «Хлебосольный выходной» с территории около Дворца Металлургов на улицу Бурова. С осени следующего года орловцам придется приходить за фермерскими продуктами уже по новому адресу.

Напомним, перенос ярмарки выходного дня планировался еще три года назад. Однако тогда местные жители, особенно пенсионеры, были против. Они поясняли, что до улицы Бурова им будет сложнее добираться.

На сайте мэрии тогда даже проводили открытое голосование о том, нужно ли переносить ярмарку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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