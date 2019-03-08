Ярмарку в Северном районе Орла перенесут на другую площадку

СЕГОДНЯ 10:35 2019-03-08T10:39:37+03:00

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В Орле ярмарку выходного дня в Северном районе города перенесут на другую площадку. Об этом сами жители попросили главу городской администрации.

Сейчас торговля разворачивается на площади возле культурно-досугового центра Металлург. На встрече, состоявшейся на днях, жители Северного района сообщили Александру Муромскому, что это место не удобно. Градоначальник заверил – уберем ярмарку в другое место.

- По данному вопросу с учетом мнений и предложений контролирующих служб Орловской области, жителей микрорайона администрацией города принято решение о переносе ярмарочной торговли от КДЦ «Металлург» по ул. Металлургов, 17 на ул. Бурова, 1а, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Сейчас здесь ремонтируют асфальт. Когда работы завершатся, торговля стартует на новом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU