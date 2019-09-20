Полицейские проверят молодоженов, перекрывших мост в Орле

СЕГОДНЯ 15:52 2019-09-20T15:52:19+03:00

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Полиция проверит молодоженов, перекрывших мост в Орле на свою свадьбу. Видео необычного брачного ритуала попало в сеть и вызвало бурю негодования у горожан: жених и невеста остановили движение на Тургеневском мосту, чтобы прогуляться по нему и попозировать на камеру.

Как уже рассказывала «КП», запись появилась в местном сообществе Вконтакте. На записи видно: парень и девушка в свадебных нарядах счастливо шествуют по мосту, сзади катятся два внедорожника марки "Мерседес". А позади внедорожников – пробка, в которой простаивают личные автомобили и общественный транспорт.

В комментариях начались жаркие споры, интернет-пользователи разделились на два лагеря. Многие убеждены, что новобрачные явно проявили неуважение к другим жителям Орла и их стоит наказать, другие же писали комментарии в духе "вы просто завидуете чужому счастью".

Впрочем, точку в вопросе законности такого неординарного свадебного обряда поставит полиция.

- Отделом ГИБДД УМВД России по городу Орлу устанавливаются обстоятельства происшедшего, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Перекрыли мост на свадьбу в Орле.Видео: vk.com/konubri

ИСТОЧНИК KP.RU