2019-09-20T12:40:39+03:00
Общество

В Орле жених с невестой перекрыли движение на мосту в центре города

Пользователи сети теперь спорят, стоит ли понять и простить парочку, либо же молодожены заслужили наказание [видео]
Ольга СУПОНЕВА
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скриншот видеоскриншот видео
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Оживленные споры у жителей Орла вызвал фрагмент свадебного видео, появившегося в сети. Счастливые жених и невеста в день своего бракосочетания...перекрыли мост в центре города и спокойно шествовали, позируя на камеру, пока сзади собиралась пробка. Теперь орловцы спорят: простить ли молодоженам выходку или они заслужили наказание за нарушение организации дорожного движения?

Видео появилось в местном сообществе "Город Орел" в соцсети Вконтакте. Поделившийся пользователь подписал запись так: "Это нормальное поведение? люди опаздывали на работу и учебу, эта парочка перекрыла полностью целую полосу движения. С каких пор мажорам можно все? Просьба сотрудникам ДПС обратить внимание на это происшествие, а ПТП орловскому выставить счет этим людям, просто наглость. Считайте это видео - обращением от лица народа." (орфография и пунктуация автора сохраненва

На записи видно: парень и девушка в свадебных нарядах счастливо шествуют по мосту, сзади катятся два внедорожника марки "Мерседес". А уже сзади них - затор из личного и общественного транспорта.

В комментариях начались жаркие споры, интернет-пользователи разделились на два лагеря. Многие убеждены, что новобрачные явно проявили неуважение к другим жителям Орла и их стоит наказать, другие же писали комментарии в духе "вы просто завидуете чужому счастью".

А как считаете вы?

Перекрыли мост на свадьбу в Орле.Видео: vk.com/konubri

ИСТОЧНИК KP.RU

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