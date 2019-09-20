В Орле жених с невестой перекрыли движение на мосту в центре города

Оживленные споры у жителей Орла вызвал фрагмент свадебного видео, появившегося в сети. Счастливые жених и невеста в день своего бракосочетания...перекрыли мост в центре города и спокойно шествовали, позируя на камеру, пока сзади собиралась пробка. Теперь орловцы спорят: простить ли молодоженам выходку или они заслужили наказание за нарушение организации дорожного движения?

Видео появилось в местном сообществе "Город Орел" в соцсети Вконтакте. Поделившийся пользователь подписал запись так: "Это нормальное поведение? люди опаздывали на работу и учебу, эта парочка перекрыла полностью целую полосу движения. С каких пор мажорам можно все? Просьба сотрудникам ДПС обратить внимание на это происшествие, а ПТП орловскому выставить счет этим людям, просто наглость. Считайте это видео - обращением от лица народа." (орфография и пунктуация автора сохраненва

На записи видно: парень и девушка в свадебных нарядах счастливо шествуют по мосту, сзади катятся два внедорожника марки "Мерседес". А уже сзади них - затор из личного и общественного транспорта.

В комментариях начались жаркие споры, интернет-пользователи разделились на два лагеря. Многие убеждены, что новобрачные явно проявили неуважение к другим жителям Орла и их стоит наказать, другие же писали комментарии в духе "вы просто завидуете чужому счастью".

А как считаете вы?