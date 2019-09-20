В Орле хозяин бойцовского пса, искусавшего женщину, избежал наказания

СЕГОДНЯ 09:06 2019-09-20T11:45:47+03:00

Пенсионерка до сих пор лечится, а инцидентом заинтересовался следком

Изменить размер текста: A A

Орловский следком проверит, почему избежали наказания хозяева бойцовского пса. В июне месяце в пригороде Орла – поселке Знаменка – собака напала на пенсионерку и серьезно искусала ее.

Все случилось на проселочной дороге. Собака порода американский стаффордширский терьер была без намордника, хотя и на поводке. Однако хозяйка не смогла сдержать животное и пес серьезно изранил руку местной жительнице. Покалеченная женщина написала заявление в полицию, но вот должного наказания хозяева собаки пока что не понесли.

- В настоящее время по обращению гражданки проводится проверка, которая осложняется необходимостью сбора большого количества выписок из всех медицинских учреждений, куда обращалась пострадавшая. Сейчас данные документы собраны для направления в Орловское бюро СМЭ, куда данная гражданка должна также прийти лично для определения степени тяжести причиненного ей вреда здоровью. После этого будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В ведомстве добавили, что в июле женщину уведомили: материалы проверки были направлены в районную Административную комиссию.

Заинтересовались вопросом и в СК.

- Руководителем следственного управления даны указания о проведении проверочных мероприятий, направленных, в том числе, на дачу правовой оценки действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входит принятие мер реагирования по данному происшествию, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В это же время и общественники выступают с инициативой об ужесточении контроля за нерадивыми хозяевами собак. Так, общественная организация «Гражданский патруль» уже подготовила обращение в областное правительство с предложением ужесточить штрафы для горе-хозяев до 30 тысяч рублей.

Напомним, летом в Орле произошел еще один подобный инцидент: тогда на территории вуза хозяйка натравила бойцовского пса на дворнягу.

ИСТОЧНИК KP.RU