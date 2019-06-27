«Хозяйка натравила ее на нашего Барона»: в Орле бойцовская собака загрызла сторожевого пса на территории вуза

Эту историю корреспонденту «КП» сотрудники орловского вуза рассказывали со слезами на глазах. Их любимца, сторожевого пса по кличке Барон, на заднем дворе учебного учреждения загрызла бойцовская собака. Двадцать минут разъяренный зверь буквально рвал на куски добродушного пса, пока тот не истек кровью. Сотрудники вуза уверены – хозяйка специально натравила собаку на их четвероногого любимца. Почему животное, вопреки закону, было без намордника, как оказалась «парочка» на закрытой территории и почему хозяйка прикрывала свое лицо, что видно на записи с камеры видеонаблюдения?

ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДРУГ

Барон был «штатной собакой», как шутливо говорят работники вуза, почти десять лет. Взяли его еще щенком, со сторожем Леонидом Владимировичем пес вообще был не разлучен: встречал и провожал, любил поиграть, ласкался. Любили его и преподаватели, и студенты. Кормили, ухаживали, смастерили будку для четвероногого друга. Первый неприятный случай произошел пару лет назад.

Кормушку не убиралиФото: Ольга СУПОНЕВА

Тогда, ночью, Леонид Владимирович услышал визг и лай.

- Я вышел из сторожки и увидел клубок. Наш Барон дрался с другой собакой. Схватил, что под руку попалось, начал разнимать свору. Тогда через ворота вбежала дамочка, видно хозяйка напавшего животного, кое-как оттащила своего пса. Я увидел – это большая собака бойцовской породы, - вспоминает мужчина.

Незваный гость изрядно потрепал хвостатого сторожа, однако тогда его удалось спасти. Ветеринарный врач «залатал» пострадавшего. После выздоровления Барона увезли в деревню, находящуюся за 15 километров от Орла, решили, что так будет безопаснее. Но через какое-то время пес убежал от новых хозяев и…вернулся на прежнее место.

Барону все были только рады.

У Барона была своя бирка на ошейнике с именем и названием университетаФото: Ольга СУПОНЕВА

- Да как можно его не любить? Он умный, добрый, своих всех знал, на чужих лаял, но никогда и мухи не обидел, - с наворачивающимися слезами вспоминают преподаватели вуза.

А ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК?

Сторожевого любимца не стало в выходные: пес просто истек кровью, ему не успели оказать помощь, откачать. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, драка между Бароном и чужой собакой происходила около 20 минут. Повергает в шок несколько вещей: во-первых, что делает частное лицо со своим питомцем на территории, где по сути посторонним вообще быть не стоит? Во-вторых, почему именно ночью? В-третьих, где намордник и ошейник у собаки?

Незваный гость буквально разорвал пса

- Даже если это была случайность и собака сорвалась, тогда почему хозяйке не оттащить ее и поскорее не увести с частной территории? Она же видела, как ее питомец набросился на другого пса, как рвал его. Зачем женщина закрывала лицо от камеры? И почему появилась только после того, как ее зверь сделал свое кровавое дело? - задаются вопросами работники вуза.

Леонид Владимирович говорит, что это была та же дама, что и два года назад и та самая собака, которая уже нападала на Барона.

- Мы поспрашивали у жителей соседних домов про эту женщину. Люди говорят, что живет она неподалеку и пса своего выводит без намордника. Где гарантия, что в следующий раз жертвой не окажется случайный прохожий или, не дай бог, ребенок на детской площадке? Такую махину не удержишь на поводке. А тем более, если собака уже знает вкус крови, - строят страшные догадки наши собеседники.

На записи видно, как хозяйка собаки уже после случившегося забирает свое животное и прикрывает лицоФото: скриншот с видео

ЗАКОН НЕ ПИСАН

Зачастую орловцы, у которых есть домашние животные, пренебрегают законами и правилами безопасности. Нередко можно встретить собак вне разрешенных зон выгула без намордников, поводков. На замечания собачники не реагируют: мол, моя 40-килограммовая собака добрая, никого не обидит. На практике выходит обратное.

Между тем, ФЗ-498 гласит, что собаки некоторых пород являются потенциально опасными. Если произойдет нападение питомца на человека, хозяину придется предстать перед судом. В некоторых случаях предусмотрена уголовная ответственность.

С описанным случаем теперь будет разбираться полиция: сотрудники вуза написали заявление в правоохранительные органы.

«КП» следит за ситуацией.