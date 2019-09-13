СЕГОДНЯ 14:21 2019-09-13T14:23:50+03:00

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В Орле будут судить пьяного водителя, напавшего на журналиста. СК завершил расследование инцидента, случившегося еще в начале года.

Все произошло в январе месяце. Тогда сотрудник местного телеканала принимал участие в рейде вместе с гаишниками: полицейские ловили водителей-правонарушителей. В какой-то момент сотрудник ГИБДД остановил машину, за рулем которой был 34-летний орловец подшофе. Журналист продолжал съемку, но пьяному мужчине это не понравилось. Тогда ранее судимый орловец пустил в ход кулаки и набросился на телевизионщика.

Уголовное дело расследовалось сразу по двум статьям УК РФ: воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов и нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU