Орловцу грозит суд за нападение на журналиста

СЕГОДНЯ 17:08 2019-05-13T17:08:25+03:00

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В Орле местному мужчине грозит суд за то, что он мешал работать журналисту. Минувшей зимой он набросился на корреспондента местной телерадиокомпании.

Все случилось в середине января. Тогда корреспондент-телевизионщик был в рейде вместе с сотрудниками ГИБДД. Полицейские в тот вечер ловили пьяных водителей. В одной из машин шофер оказался, мягко говоря, в состоянии подшофе. Нарушителю закона не понравилось, что его происходящее фиксируют на камеру. Свои доводы о том, что снимать его не стоит, дебошир решил подкрепить кулаками.

- По данным следствия, в январе 2019 года подозреваемый, во время документирования сотрудниками ГИБДД совершенного им административного правонарушения – управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, причинил телесные повреждения корреспонденту ГТРК «Орел», осуществляющему видеозапись, - рассказала «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по третьей части редкой для Орловщины статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Сейчас следователи разбираются в произошедшем.

ИСТОЧНИК KP.RU