2019-05-13T17:08:25+03:00
Общество

Орловцу грозит суд за нападение на журналиста

Пьяный мужчина набросился на корреспондента местного телеканала во время съемки
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
..Фото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

В Орле местному мужчине грозит суд за то, что он мешал работать журналисту. Минувшей зимой он набросился на корреспондента местной телерадиокомпании.

Все случилось в середине января. Тогда корреспондент-телевизионщик был в рейде вместе с сотрудниками ГИБДД. Полицейские в тот вечер ловили пьяных водителей. В одной из машин шофер оказался, мягко говоря, в состоянии подшофе. Нарушителю закона не понравилось, что его происходящее фиксируют на камеру. Свои доводы о том, что снимать его не стоит, дебошир решил подкрепить кулаками.

- По данным следствия, в январе 2019 года подозреваемый, во время документирования сотрудниками ГИБДД совершенного им административного правонарушения – управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, причинил телесные повреждения корреспонденту ГТРК «Орел», осуществляющему видеозапись, - рассказала «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по третьей части редкой для Орловщины статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Сейчас следователи разбираются в произошедшем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцев попросили не поддаваться панике из-за сообщения о взрывных устройствах
В Орле из зданий эвакуируют людей
За фиктивную регистрацию двух иностранцев орловчанка попала под уголовное дело
Международный фестиваль православной культуры справили на Орловщине
Орловские полицейские за ночь поймали угонщика двух отечественных легковушек
От короткого замыкания в Мценске горел жилой дом
Орловцы проверят себя на ВИЧ в рамках традиционной всероссийской акции
В Орле «Шкода» наехала на 16-летнего велосипедиста
В брянской галерее искусств открылась фотовыставка орловских авторов
В Орле ввели отдельный проездной билет для дачных маршрутов
В Орле из-под земли забили «фонтаны»
В Орле в ДТП пострадал ребенок
Концерт детей-лауреатов международных конкурсов и фестивалей состоится в Орле
В Ливнах утонула 57-летняя женщина
Купальный сезон на Орловщине стартует с 1 июня
На улицах 1-й Посадской и Маяковского в Орле на 2 месяца частично закроют движение
В орловской глубинке пьяный лихач на «Оке» снес пешеходов
Женщина пострадала в столкновении «Рено» и «Лады» в Орле
В Орле участились кражи велосипедов
Новая рабочая неделя в Орле будет теплой
Горячую воду в Орле отключат 13 мая
В Ливнах дорогу не поделили легковушка и мотоцикл
Велосипедного вора задержали в Орле полицейские