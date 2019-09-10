Орловские педагоги могут остаться без зарплаты
Орловские педагоги могут остаться без зарплаты. Финансовые счета 122 школ и детских садов все еще заблокированы за долги.
Об этом стало известно 10 сентября на рабочем совещании в администрации Орла.
- На данный момент разблокированы счета 25 детских садов. По еще 122 образовательным организациям вопрос обсуждается. Областное правительство в курсе сложившейся ситуации. Туда мы уже неоднократно обращались, - сообщил Игорь Краличев, замглавы администрации города по финансовому блоку.
Однако на данный момент денег на зарплаты педагогических работников в городской казне не хватает. Чиновник пообещал, что в октябре вопрос уже будет решен.
Напомним, ситуация с многомиллионными долгами школ Орла уже неоднократно обсуждалась. Ранее на совещании в облсовете появилась информация, что если образовательные учреждения не погасят долги перед теплоснабжающими организациями, они не смогут подать отопление в установленный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU