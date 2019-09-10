СЕГОДНЯ 11:50 2019-09-10T11:50:28+03:00

Финансовые счета 122 школ и детских садов все еще заблокированы за долги

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Орловские педагоги могут остаться без зарплаты. Финансовые счета 122 школ и детских садов все еще заблокированы за долги.

Об этом стало известно 10 сентября на рабочем совещании в администрации Орла.

- На данный момент разблокированы счета 25 детских садов. По еще 122 образовательным организациям вопрос обсуждается. Областное правительство в курсе сложившейся ситуации. Туда мы уже неоднократно обращались, - сообщил Игорь Краличев, замглавы администрации города по финансовому блоку.

Однако на данный момент денег на зарплаты педагогических работников в городской казне не хватает. Чиновник пообещал, что в октябре вопрос уже будет решен.

Напомним, ситуация с многомиллионными долгами школ Орла уже неоднократно обсуждалась. Ранее на совещании в облсовете появилась информация, что если образовательные учреждения не погасят долги перед теплоснабжающими организациями, они не смогут подать отопление в установленный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU