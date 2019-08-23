СЕГОДНЯ 14:10 2019-08-23T14:10:47+03:00

Орловские детские сады и школы могут остаться зимой без отопления Фото: Архив "КП"

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Орловские детские сады и школы могут остаться зимой без отопления. Колоссальные долги муниципалитетов за газ и электричество нечем погашать.

Сегодня о сложившейся ситуации стало известно на заседании комитета по строительству и ЖКХ облсовета. Вопрос о подготовке к отопительному периоду стал одним из основных и вызвал много горячих споров.

Началось заседание с оптимистичного отчета о практически полной технической готовности к подаче тепла предстоящей осенью. Согласно приведенным данным учреждения социальной сферы готовы более чем на 80 %.

Испортили положительную статистику долги за тепло и электричество. Напомним, ранее стало известно, что задолженность за электроэнергию в орловских школах и детских садах уже превысил 40 миллионов рублей.

Сейчас они растут настолько быстро, что народные избранники даже не смогли выяснить точной суммы.

-У нас есть график погашения задолженности, но с объектами образования действительно складывается критическая ситуация. К 15 сентября мы должны решить проблему с закрытием долгов,- обратился к участникам заседания Игорь Краличев, руководитель финансового блока администрации Орла.

Однако на вопрос о том, каким способом планируется устранить многомиллионные задолженности и что для этого делается, остался без конкретного ответа. Тем временем главы муниципалитетов признались, что нужных финансов у них нет. Ряд счетов детсадов и школ уже заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU