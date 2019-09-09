СЕГОДНЯ 13:37 2019-09-09T13:38:50+03:00

С 26 по 30 сентября это можно будет сделать в специализированных мобильных центрах

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Орловцам предлагают узнать свой ВИЧ-статус анонимно. С 26 по 30 сентября это можно будет сделать в мобильных центрах. В эти дни в нашу область приедут специализированные автомобили медиков, курсирующие в рамках Всероссийской акции по ЦФО.

Всего мобильные медики планируют сделать остановки в 191 населенном пункте в 40 субъектах России. В Орловской области таких остановок будет пять: Ливны, Болхов, Знаменка (26 сентября), Мценск и Орел (27 сентября). Для областной столицы выделят еще один дополнительный день – 30 сентября.

- По дороге на работу, учебу, за покупками, в кино или кафе граждане смогут быстро и анонимно сделать тест на ВИЧ-инфекцию, потратив на процедуру всего 15 минут, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

Напомним, в области пораженность неизлечимой болезнью с каждым годом растет. По данным на 1 августа, на 100 тысяч человек число инфицированных 340,5. На долю Орла 49,9% больных.

Специалисты считают своевременное выявление ВИЧ-положительного статуса, главным способом снижения новых случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU