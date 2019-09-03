СЕГОДНЯ 12:12 2019-09-03T12:12:49+03:00

По данным на 1 августа, на 100 тысяч человек число инфицированных 340,5

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Пораженность СПИДом в Орловской области растет. Не смотря на то, что количество впервые выявленных случаев снизилось, статистика печальная: на 100 тысяч человек число инфицированных составило 340, 5 (не считая умерших).

Как обстоит ситуация с ВИЧ в Орле рассказала Юлия Сидорина, заведующая отделением профилактики Орловского центра по профилактике и борьбе со СПИД. По ее словам в России сейчас в целом напряженная ситуация в этом плане, и хотя в Орловской области пораженность СПИДом ниже среднероссийского значения, статистика не утешает. Процент впервые выявленных случаев снизился на 9,6 в сравнении с прошлым годом. На долю Орла приходится 49,9% от общего числа выявленных больных в регионе за весь период наблюдения и 44,7% новых случаев инфицирования.

В основном опасный недуг передается через половой контакт – в 50,3% случаев и внутривенно - в 25,7 % случаев.

- Наиболее угрожаемой группой по ВИЧ-инфекции остаются молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, на их долю приходится 43,6% новых случаев. Это происходит вследствие недостаточной информированности о путях передачи болезни и методах профилактики. И даже при наличии знаний у части населения отмечается слабая мотивация на сохранение здоровья как ценности, - отметила Юлия Сидорина.

ИСТОЧНИК KP.RU