Под Орлом гонки на дороге закончились тройным ДТП
Под Орлом гонки на дороге закончились тройным ДТП. «Ауди» протаранила «Опель» и «Газель» на трассе М-2 «Крым» в районе 395 км.
Происшествие случилось сегодня утром в 7 часов 50 минут.
По предварительным данным, водитель «Ауди» при совершении маневра обгон выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с автомобилем «Опель», отскочил от него и протаранил «Газель».
-В результате два автомобиля съехали в кювет. Водитель «Ауди» и «Опель» получили телесные повреждения, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Напомним, это уже второе ДТП с пострадавшими на автодороге М-2 «Крым» за два дня. Вчера из-за выезда на встречку здесь погиб человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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