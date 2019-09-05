2019-09-05T16:47:27+03:00
Происшествия

Под Орлом гонки на дороге закончились тройным ДТП

«Ауди» выехала на встречку и протаранила «Опель» и «Газель»
Наталья Меркулова
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Под Орлом гонки на дороге закончились тройным ДТП. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиПод Орлом гонки на дороге закончились тройным ДТП. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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Под Орлом гонки на дороге закончились тройным ДТП. «Ауди» протаранила «Опель» и «Газель» на трассе М-2 «Крым» в районе 395 км.

Происшествие случилось сегодня утром в 7 часов 50 минут.

По предварительным данным, водитель «Ауди» при совершении маневра обгон выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с автомобилем «Опель», отскочил от него и протаранил «Газель».

-В результате два автомобиля съехали в кювет. Водитель «Ауди» и «Опель» получили телесные повреждения, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Напомним, это уже второе ДТП с пострадавшими на автодороге М-2 «Крым» за два дня. Вчера из-за выезда на встречку здесь погиб человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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