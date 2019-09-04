На трассе под Орлом в лобовом столкновении погиб водитель иномарки
Сегодня утром на трассе в Орловской области водитель иномарки погиб в лобовом ДТП. На встречной полосе столкнулись "Ниссан" и "Мерседес".
Все случилось в Кромском районе, на трассе М-2 "Крым" в начале десятого часа. В настоящее время в пресс-службе УМВД России по Орловской области с "КП" поделились предварительной информацией о случившемся.
- Автомобиль "Мерседес" двигался со стороны Курска в направлении Орла, во встречном направлении двигался автомобиль "Ниссан". В районе 410 км, водитель автомобиля "Ниссан" совершая маневр обгона попутного грузового автомобиля, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем, - рассказали в ведомстве.
В итоге водитель "Ниссана" от травм скончался на месте аварии. Водитель второго автомобиля госпитализирован.
На месте и сейчас продолжают работу сотрудники полиции. Все обстоятельства ДТП еще предстоит установить.
ИСТОЧНИК KP.RU
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