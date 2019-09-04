Орловская область подготовилась к выборам в местные муниципалитеты и Госдуму
Орловская область подготовилась к выборам в местные муниципалитеты и Госдуму. Отдать свой голос за того или иного кандидата можно будет 8 сентября.
В Единый день голосования на 723 избирательных участках орловцы сделают свой выбор в пользу депутата Госдумы седьмого созыва и на 4 - в органы местного самоуправления 15 муниципальных районов и 1 городского округа (город Ливны).
В избирательном бюллетене кандидатов в депутаты Госдумы жители Орловской области увидят 8 фамилий. А вот на выборах в органы местного самоуправления - 137 кандидатов.
- На данный момент заявления о включении в список избирателей по месту нахождения подали 3814 избирателей. 69 человек изъявили желание проголосовать на одном из 30 цифровых избирательных участках в Москве, - сообщила на заседании регионального Правительства председатель Избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина.
ИСТОЧНИК KP.RU