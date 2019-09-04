2019-09-04T14:28:35+03:00
Политика

Орловская область подготовилась к выборам в местные муниципалитеты и Госдуму

Отдать свой голос за того или иного кандидата можно будет 8 сентября
Наталья Меркулова
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Орловская область подготовилась к выборам в местные муниципалитеты и ГосдумуОрловская область подготовилась к выборам в местные муниципалитеты и ГосдумуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловская область подготовилась к выборам в местные муниципалитеты и Госдуму. Отдать свой голос за того или иного кандидата можно будет 8 сентября.

В Единый день голосования на 723 избирательных участках орловцы сделают свой выбор в пользу депутата Госдумы седьмого созыва и на 4 - в органы местного самоуправления 15 муниципальных районов и 1 городского округа (город Ливны).

В избирательном бюллетене кандидатов в депутаты Госдумы жители Орловской области увидят 8 фамилий. А вот на выборах в органы местного самоуправления - 137 кандидатов.

- На данный момент заявления о включении в список избирателей по месту нахождения подали 3814 избирателей. 69 человек изъявили желание проголосовать на одном из 30 цифровых избирательных участках в Москве, - сообщила на заседании регионального Правительства председатель Избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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