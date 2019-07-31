В Орловской области представлен итоговый список кандидатов в депутаты Госдумы

СЕГОДНЯ 13:35 2019-07-31T13:43:11+03:00

За мандат поборются восемь претендентов

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В Орловской области региональная избирательная комиссия озвучила итоговый список кандидатов в депутаты Государственной Думы. 8 сентября, в единый день голосования, за депутатский мандат поборются восемь человек.

Итак, в выборах участвуют восемь кандидатов: Иван Дынкович (КПРФ), Михаил Орлов (Коммунисты России), Роман Неверов (ЛДПР), Ольга Пилипенко (Единая Россия), Валерий Чудо (Яблоко), Олег Тимохин (Партия пенсионеров России), Сергей Кузнецов (Родина), Руслан Перелыгин (Справделивая Россия).

Как видно, все кандидаты представлены теми или иными политическими партиями. Самовидвиженец – пенсионерка и активистка – Марина Прокофьева не сумела собрать в срок все необходимые документы.

- Этап регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область – Орловский одномандатный избирательный округ № 145 завершен, - сообщили в избрикоме.

ИСТОЧНИК KP.RU