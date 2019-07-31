2019-07-31T13:43:11+03:00
Политика

В Орловской области представлен итоговый список кандидатов в депутаты Госдумы

За мандат поборются восемь претендентов
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Единый день голосования - 8 сентябряЕдиный день голосования - 8 сентябряФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орловской области региональная избирательная комиссия озвучила итоговый список кандидатов в депутаты Государственной Думы. 8 сентября, в единый день голосования, за депутатский мандат поборются восемь человек.

Итак, в выборах участвуют восемь кандидатов: Иван Дынкович (КПРФ), Михаил Орлов (Коммунисты России), Роман Неверов (ЛДПР), Ольга Пилипенко (Единая Россия), Валерий Чудо (Яблоко), Олег Тимохин (Партия пенсионеров России), Сергей Кузнецов (Родина), Руслан Перелыгин (Справделивая Россия).

Как видно, все кандидаты представлены теми или иными политическими партиями. Самовидвиженец – пенсионерка и активистка – Марина Прокофьева не сумела собрать в срок все необходимые документы.

- Этап регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область – Орловский одномандатный избирательный округ № 145 завершен, - сообщили в избрикоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У клиентов Сбербанка появились «персональные» банкоматы
На кассе в торговом центре Орла задержали мужчину в уголовном розыске
В центре Орла 3 августа ограничат парковку и движение транспорта
Двое 28-летних воришек обокрали дачные дома в Ливнах
Пострадавшим на производстве орловцам вручили ключи от новых автомобилей
В Орле четыре автобуса на время изменят свои маршруты
На день ВДВ в Орле запретят парковку
Названа сумма, в которую обойдется концерт «Братьев Грим» на день города Орла
В День города жители Орла смогут бесплатно побывать в музеях
После застолья орловчанка осталась без ноутбука
Маленьких орловцев ждет «Африканское сафари»
За ВДВ: 2 августа в Орле состоится праздник
В Орле СК начал проверку после выхода на федеральном канале сюжета об обманутых дольщиках
В Орловской области начальница почты воровала продукты питания и бытовые средства
«Мгновения памяти»: в Орле откроется фотовыставка Геннадия Богатова
Газель и иномарку протаранила отечественная легковушка в орловском послеке
В Орле в съемной квартире у мужчины нашли амфетамин