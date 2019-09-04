2019-09-04T11:49:19+03:00
Общество

На Комсомольской улице Орла начали приводить в порядок тротуары

По планам, с ремонтными работами закончат к 20 ноября
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В порядок приведут участок от 2-й Посадской до Карачевского шоссеВ порядок приведут участок от 2-й Посадской до Карачевского шоссеФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле начался ремонт тротуаров на Комсомольской улице. Завершиться работа, по планам, должна к 20 ноября.

В порядок приведут участок от 2-й Посадской до Карачевского шоссе. Подрядчиком выступает ООО "ГИАТТ".

- Благодаря дополнительным средствам (144 млн рублей), выделенным из Дорожного фонда Орловской области, в 2019 году удастся отремонтировать тротуары на ул. Комсомольской в полном объеме. Стоимость работ — 53 млн 633 тыс рублей, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Что же войдет в перечень работ? Согласно контракту это не только обустройство новых тротуаров, но и ремонт съездов, установка бордюров, обустройство газонных решеток, посев травы, а также устройство водоотводных лотков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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