На Комсомольской улице Орла начали приводить в порядок тротуары
В Орле начался ремонт тротуаров на Комсомольской улице. Завершиться работа, по планам, должна к 20 ноября.
В порядок приведут участок от 2-й Посадской до Карачевского шоссе. Подрядчиком выступает ООО "ГИАТТ".
- Благодаря дополнительным средствам (144 млн рублей), выделенным из Дорожного фонда Орловской области, в 2019 году удастся отремонтировать тротуары на ул. Комсомольской в полном объеме. Стоимость работ — 53 млн 633 тыс рублей, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.
Что же войдет в перечень работ? Согласно контракту это не только обустройство новых тротуаров, но и ремонт съездов, установка бордюров, обустройство газонных решеток, посев травы, а также устройство водоотводных лотков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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