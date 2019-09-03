2019-09-03T15:56:02+03:00
Общество

Сбербанк и Липецкая область заключили меморандум о сотрудничестве

Меморандум предусматривает взаимодействие в рамках реализации инвестиционных проектов
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Документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и врио главы администрации области Игорь Артамонов. Меморандум предусматривает взаимодействие в рамках реализации инвестиционных проектов, в том числе в ОЭЗ «Липецк», с целью увеличения объемов валового регионального продукта и отраслевой диверсификации экономики региона.

Также стороны договорились, что приложат совместные усилия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в регионе. В частности, речь идет о повышении доступности кредитных ресурсов; об участии Сбербанка в организации информационно-разъяснительных семинаров, конференций и круглых столов по актуальным вопросам финансово-банковской деятельности; о презентации банковских продуктов; о предоставлении банковских гарантий СМП для участия в закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

Меморандум направлен на активное взаимодействие по реализации программ инфраструктурного развития Липецкой области и ее муниципальных образований, жилищного строительства и благоустройства населенных пунктов, реформирования жилищно-коммунального хозяйства, предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, продвижения системы предоставления финансовых услуг населению.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк:

«Целью нашего меморандума является реализация и обеспечение стабильных, удобных и надежных сервисов для жителей Липецкой области. Сбербанк примет участие в развитии и внедрении современных цифровых технологий предоставления финансовых услуг для населения как в удаленных каналах обслуживания, так и в рамках банковской инфраструктуры области».

Игорь Артамонов, врио главы администрации Липецкой области:

«Подписывая меморандум со Сбербанком, мы рассчитываем на его кредитные ресурсы и лидерство в технической области, которые позволят нам нарастить темпы социально-экономического развития области. Липецкая область лидирует в рейтингах инвестиционной привлекательности. Сотрудничество с крупнейшим банком страны поможет укрепить эти позиции и привлечь больше инвесторов на территорию субъекта. Это будет способствовать созданию новых, высокопроизводительных рабочих мест».

Документом также предусмотрены сотрудничество в сфере финансового обслуживания органов исполнительной власти и реализация программ развития кадрового потенциала Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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