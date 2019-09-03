СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-03T14:03:29+03:00

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Орловца, убившего пятимесячную дочь, отдали под суд. Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя села Сосково и теперь он ждет вердикта суда. Громкое дело о пьяном конфликте родителей, завершившегося гибелью ребенка на руках у матери, всколыхнуло общество в начале этого года.

Трагедия случилась 17 января в многодетной семье, состоявшей до этого на учете в органах системы профилактики. Ни отец ни мать не работали, жили на детские пособия. В тот роковой день мужчина изрядно выпил и поругался с супругой.

Вскоре словесная перепалка переросла в драку. Орловец набросился на жену, стал избивать ее ногами. То, что женщина держала на руках их маленькую дочку, его не смутило. В результате один из ударов достался ребенку.

У девочки открылось носовое кровотечение. Тогда ее просто положили в кроватку, где вскоре она захлебнулась кровью.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU