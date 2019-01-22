Конфликт мужа и жены в орловской глубинке обернулся смертью пятимесячной малышки

В орловской глубинке пятимесячная малышка стала жертвой пьяного конфликта родителей. Девочка погибла у себя дома, после того как 29-летний горе-отец набросился на держащую ее на руках мать.

Все случилось в небольшом районном центре - селе Сосково. В четверг 17 января многодетная семья находилась дома: ни отец ни мать не работали, жили на детские пособия. В тот роковой день мужчина изрядно выпил, возникла ссора с супругой. Когда словесные доводы в конфликте закончились, орловец набросился на свою жену, стал избивать ее ногами. И тот факт, что у матери на руках крошечный ребенок его не смутил.

Мужчина задел свою дочь, у малышки открылось носовое кровотечение. Тогда тот просто положил ее в кроватку, где в скором времени девочка скончалась - кровь заполнила дыхательные пути.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении жителя Сосковского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Как стало известно «КП» из достоверных источников, всего в этой семье было шестеро детей. Один из малышей скончался от болезни, а теперь трагически погибла еще одна кроха. При этом семья состоит на учете в органах системы профилактики.

В СКР намерены тщательно проанализировать все причины, повлекшие за собой беду и дать оценку действиям или же скорее бездействию должностных лиц, в чьи полномочия входила профилактическая работа с этой семьей. Тех, кто должен был принять какие-то предупреждающие меры, но не принял.

«КП» следит за ходом следствия.