В Орле владелица аквацентра получила условный срок за опасное оказание услуг

СЕГОДНЯ 08:36 2019-09-03T08:37:21+03:00

Нарушение технических требований в ее бассейне едва не привело к гибели пятилетнего малыша

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В Орле владелица аквацентра получила условный срок. Нарушение технических требований в ее бассейне едва не привело к гибели пятилетнего малыша.

Происшествие случилось 23 июня прошлого года вовремя группового обучения детей плаванию. Ребенок прыгнул с лестницы в воду и не смог вынырнуть. Под водой он пробыл более одной минуты. Только благодаря своевременному оказанию первой медицинской помощи малыш остался жив, но получил тяжкий вред здоровью.

Следствие установило, глубина чаши бассейна сильно превышала установленную законодательством норму. Против хозяйки аквацентра возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

- Владелицы аквацентра признана виновной в совершении данного преступления. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штраф 150 тысяч рублей, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU