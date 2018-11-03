2018-11-03T08:47:48+03:00
Происшествия

В одном из орловских бассейнов едва не утонул 5-летний малыш

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В одном из орловских бассейнов едва не утонул 5-летний малышВ одном из орловских бассейнов едва не утонул 5-летний малышФото: Архив "КП"
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В Орле следственные органы возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ: оказание спортивно-оздоровительных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Инцидент произошел23 июня текущего года в аквацентре «Азбука плавания». 5-летний ребенок прыгнул в бассейн и провел под водой около 2-х минут до того момента, как ему не оказали помощь.

- В результате попадания воды в дыхательные пути у малолетнего был диагностирован аспирационный синдром, что повлекло причинение легкого вреда здоровью, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время устанавливаются всех обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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