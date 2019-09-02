2019-09-02T14:36:55+03:00
Общество

В Орле на Дворянке появились два новых мостика

Благоустройство берега Орлика идет полным ходом
Наталья Меркулова
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В Орле на Дворянке появились два новых мостика. Фото: пресс-служба Орловского областного Совета народных депутатовВ Орле на Дворянке появились два новых мостика. Фото: пресс-служба Орловского областного Совета народных депутатов
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В Орле на Дворянке благодаря неравнодушным горожанам появились два новых пешеходных мостика. Благоустройство обрывистого берега Орлика идет полным ходом.

Напомним, уже несколько лет орловцы самостоятельно приводят в порядок этот участок ландшафтного парка «Дворянское гнездо». Работа закипела в 2017 году, когда пенсионер Иван Богданов начал в одиночку приводить берег в порядок.

Теперь это место не узнать – появились ровная дорога и перила, исчезли заросли кустарника и мусор. Берег Орлика постепенно начал превращаться в любимое место для прогулок мамочек с колясками и велосипедистов.

В планах участников проекта «Дорога на Дворянку» засыпать дорогу срезанной асфальтобетонной крошкой, утрамбовать ее, поставить урны и лавочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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