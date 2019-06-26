2019-06-26T14:00:11+03:00
Общество

Орловцы продолжают обустраивать дорогу на Дворянку

Теперь вдоль берега Орлика появились перила
Наталья Меркулова
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Теперь вдоль берега Орлика появились перилаТеперь вдоль берега Орлика появились перилаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцы продолжают обустраивать пешеходную дорожку в парке Дворянское гнездо вдоль берега Орлика. Вот уже несколько лет неравнодушные горожане самостоятельно приводят территорию в порядок, превращая ее в безопасное и комфортное место для прогулок.

Много лет здесь приходилось пробираться по отвесному спуску, сплошь заросшему кустарником. Работа закипела в 2017 году, когда пенсионер Иван Богданов начал в одиночку приводить берег в порядок. Затем у него появились единомышленники. Идея получила живой отклик у орловцев.

- Можно сколько угодно ругать власть за бездействие, очень долго ждать, что к тебе придут и все дадут. А можно — что-то полезное сделать самому, чтобы сделать жизнь лучше уже сейчас, - говорит Ярослав Скирта, один из активистов обустройства парка.

За два года узкая тропинка превратилась в полноценную дорогу не только для пешеходов, велосипедистов, но и мамочек с колясками. Жители города очистили берег от кустарника, сделали мостик, засыпали пологий обрыв асфальтной крошкой, а на днях здесь появились перила.

За два года узкая тропинка превратилась в полноценную дорогу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

За два года узкая тропинка превратилась в полноценную дорогуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Этот пример наглядно показывает, как много можно добиться вместе, и как один человек заряжает других идеей. Не надо бояться пойти и сделать, единомышленники подтянутся, - рассказала «КП» участница экологических акций Наталия Лукьянчикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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