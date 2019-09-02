2019-09-02T14:17:15+03:00
Общество

Орловская команда КВН победила в «Кубке века»

«Такая история» продолжает веселить зрителей необычными персонажами из прошлого
Наталья Меркулова
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Орловская команда КВН победила в «Кубке века». Фото пресс-службы губернатора Орловской областиОрловская команда КВН победила в «Кубке века». Фото пресс-службы губернатора Орловской области
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В воскресенье, 1 сентября, орловская команда КВН победила в «Кубке века». «Такая история» продолжает веселить зрителей необычными персонажами из прошлого.

Напомним, за все время существования Клуба веселых и находчивых «Такая история» стала первой из орловских команд, кто сумел попасть в Высшую Лигу. Путевку в сезон 2019 года ребята заработали по итогам фестиваля «КИВИН», состоявшегося в Сочи.

28 сентября команда примет участие в полуфинале «вышки» в Москве. Ее соперниками в игре станут «Борцы. Северный десант» (Сургут), «НАТЕ» (Станица Брюховецкая), Сборная «Татнефти» (Альметьевск) и «Волжане-СамГТУ» (Самара).

А пока ребята успешно разогрелись в юмористическом баттле с командами Высшей лиги из Армавира, Москвы и Тулы.

- Уже второй год подряд на Кубок КВН в Орел приезжают известные команды. Сегодня сработало старое кавээновское правило – кто побеждает в «Разминке», тот побеждает в игре. Все команды показали высокий уровень, но «Такая история» была сильнее, - сказал губернатор Андрей Клычков, ставший одним из главных зрителей игры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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