За чайным столом Андрей Клычков пообщался с членами орловской команды КВН «Такая история». Неформальная встреча с участниками прошла в ОГУ имени Тургенева 30 января.

Напомним, за все время существования Клуба веселых и находчивых «Такая история» стала первой из орловских команд, кто сумел попасть в Высшую Лигу. Путевку в сезон 2019 года ребята заработали по итогам фестиваля «КИВИН», состоявшегося в Сочи.

За чайным столом Андрей Клычков пообщался с членами орловской команды КВН «Такая история»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Андрей Клычков поздравил кавээнщиков с успешным выступлением и пожелал им дальнейших побед. Глава региона также пообещал оказать необходимую помощь ребятам со стороны региональной власти.

- Я очень рад, что Орловская область теперь будет представлена в Высшей лиге КВН. Это отличный подарок в год 100-летия ОГУ имени Тургенева, - подчеркнул Губернатор.

За чайным столом Андрей Клычков пообщался с членами орловской команды КВН «Такая история»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Со своей стороны, ребята поделились с Андреем Клычковым, как проходит их подготовка к игре в 1/8 финала. Участники команды «Такая история» пригласили Губернатора на свое выступление в рамках Второй игры Высшей лиги. Она состоится уже 28 февраля.

Традиционно игра пройдет в Москве в Центральном академическом театре Российской Армии. Соперниками орловской команды будут уже известные Сборная Великобритании, Сборная Забайкальского края, «Город снов», «Михаил Дудиков».

Стоит отметить, что в сезоне 2018 года команда КВН «Такая история» стала победителем в Международной лиге КВН в Минске, а годом ранее с золотыми медалями завершила выступление в еще одной официальной лиге АМИК в Курске.

Редакция «КП» желает ребятам дальнейших успехов!