Орловская команда КВН сыграет в высшей лиге-2019

СЕГОДНЯ 14:02 2019-01-25T14:02:24+03:00

Сборная ОГУ "Такая история" успешно проявила себя на фестивале "Кивин" в Сочи

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Команда КВН Орловского государственного университета им. Тургенева «Такая история» в этом сезоне сыграет в Высшей лиге Международного союза Клуба веселых и находчивых. Впервые в истории команда из Орла попала в самую престижную лигу КВН.

Всего в этом сезоне в играх Высшей лиги участие примут 20 команд. Среди них уже полюбившиеся зрителям и сыгравшие в финале сезона 2018 «Борцы» из Сургута, «Так-то» из Красноярска, яркие «Наполеон динамит» из Тюменской области и «Будем дружить семьями» из Москвы, «Нате» из Краснодарского края и многие другие.

Орловская команда «Такая история» прошла в высшую лигу по итогам фестиваля «КИВИН» состоявшегося в Сочи.

Поздравляем ребят и желаем им успешных выступлений!