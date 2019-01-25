Орловская команда КВН сыграет в высшей лиге-2019
Команда КВН Орловского государственного университета им. Тургенева «Такая история» в этом сезоне сыграет в Высшей лиге Международного союза Клуба веселых и находчивых. Впервые в истории команда из Орла попала в самую престижную лигу КВН.
Всего в этом сезоне в играх Высшей лиги участие примут 20 команд. Среди них уже полюбившиеся зрителям и сыгравшие в финале сезона 2018 «Борцы» из Сургута, «Так-то» из Красноярска, яркие «Наполеон динамит» из Тюменской области и «Будем дружить семьями» из Москвы, «Нате» из Краснодарского края и многие другие.
Орловская команда «Такая история» прошла в высшую лигу по итогам фестиваля «КИВИН» состоявшегося в Сочи.
Поздравляем ребят и желаем им успешных выступлений!