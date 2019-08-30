Стали известны подробности ДТП с двумя автобусами под Орлом

СЕГОДНЯ 15:30 2019-08-30T15:32:28+03:00

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В региональном УМВД озвучили подробности дорожно-транспортного происшествия с участием двух пассажирских автобусов под Орлом. В аварии пострадала женщина 34-х лет, остальным пассажирам разовую медицинскую помощь оказали на месте случившегося.

Как уже сообщала "КП", авария случилась в начале одиннадцатого утра на трассе М-2 "Крым". Картина случившегося следующая: водитель на внедорожнике марки "Тойота" врезался в автобус, из-за ДТП образовался затор. Сзади подъехала фура "ДАФ" (а не "МАН", как сообщалось ранее) под управлением 36-летнего мужчины. Большегруз остановился перед местом ДТП, а следовавший сзади автобус "МАН" врезался в него. За рулем пассажирского транспорта находился водитель 45-ти лет.

- В результате ДТП пострадала женщина, после оказания медицинской помощи отпущена. Остальные пассажиры автобуса осмотрены на месте, им оказана разовая медицинская помощь. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, ОМВД России по Орловскому району. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас движение на участке восстановлено. Напомним, очевидцы сообщали о том, что у обоих автобусов номерные знаки иностранных государств.

ИСТОЧНИК KP.RU