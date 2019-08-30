2019-08-30T15:32:28+03:00
Происшествия

Стали известны подробности ДТП с двумя автобусами под Орлом

Пострадала 34-летняя женщина, другим пассажирам разовую медпомощь оказали на месте
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

В региональном УМВД озвучили подробности дорожно-транспортного происшествия с участием двух пассажирских автобусов под Орлом. В аварии пострадала женщина 34-х лет, остальным пассажирам разовую медицинскую помощь оказали на месте случившегося.

Как уже сообщала "КП", авария случилась в начале одиннадцатого утра на трассе М-2 "Крым". Картина случившегося следующая: водитель на внедорожнике марки "Тойота" врезался в автобус, из-за ДТП образовался затор. Сзади подъехала фура "ДАФ" (а не "МАН", как сообщалось ранее) под управлением 36-летнего мужчины. Большегруз остановился перед местом ДТП, а следовавший сзади автобус "МАН" врезался в него. За рулем пассажирского транспорта находился водитель 45-ти лет.

- В результате ДТП пострадала женщина, после оказания медицинской помощи отпущена. Остальные пассажиры автобуса осмотрены на месте, им оказана разовая медицинская помощь. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, ОМВД России по Орловскому району. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас движение на участке восстановлено. Напомним, очевидцы сообщали о том, что у обоих автобусов номерные знаки иностранных государств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловец обвинил бывшую жену и тещу в махинациях с квартирой
Орловского айтишника оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за криптовалюты
Белорусское предприятие может открыть в Орле производство троллейбусов
В Орловской области выберут поселения со статусом «исторические»
Кто станет директором орловского ТТП?
В Орле «Мицубиси» не разъехался с «Кия Оптима»
На Орловском ипподроме пройдут бега на Кубок Мансурова
Орловцы стали реже брать ипотеку
В Орловском районе приведут в порядок дороги трех населенных пунктов
В Орле у маршрутки на ходу отвалилось колесо
В Орловской области подвели итоги «Вахты памяти-2019»
В Ливнах двое парней угнали чужое авто, чтобы покататься
В Орле появится бульвар в честь космонавта Александра Мисуркина
Областная прокуратура проверит Болховский дом-интернат
Скейт-парк откроется в Орле 30 августа
В Орле талантливым школьникам пообещали ежемесячную стипендию
В Орле общественную баню сдадут в концессию на 49 лет
Орловским подросткам предлагают подзаработать в экологических отрядах
Орловцев приглашают в «Лабораторию безопасности»
В начале сентября Орел будет жить в режиме повышенной готовности
В Орле в Северном районе появится новая спортивная площадка
Сказкой "Людоед Микоколембо" откроет детский сезон ОГАТ им. Тургенева