Пять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами на трассе под Орлом
На трассе под Орлом в ДТП с двумя автобусами пострадали пять человек. Авария случилась нынешним утром, ее участниками стал пассажирский транспорт, внедорожник и грузовик.
Происшествие случилось на участке трассы М2 "Крым" в начале одиннадцатого. В один из автобусов, полный людей, врезался внедорожник "Тойота". Из-за аварии образовался затор, за побитым пассажирским транспортом остановилась фура "МАН". А в нее сзади врезался еще один автобус. Несколько человек в итоге получили травмы.
Спровоцировавший ДТП внедорожник вылетел с проезжей части после столкновения
По свидетельствам проезжавших мимо очевидцев, оба автобуса имеют номерные знаки иностранных государств. Сейчас на месте продолжается работа полицейских. Проводится проверка.- На данный момент за медицинской помощью обратились пять человек, помощь оказана на месте.Сотрудниками Госавтоинспекции регулируется движение встречных транспортных потоков для устранения образовавшегося затора, - сообщила "Комсомолке" Олеся Лихобабина, и.о. начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.
По свидетельствам проезжавших мимо очевидцев, оба автобуса имеют номерные знаки иностранных государств. Сейчас на месте продолжается работа полицейских. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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