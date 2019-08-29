Областная прокуратура проверит Болховский дом-интернат
Областная прокуратура проверит Болховский дом-интернат. Надзорное ведомство заинтересовалось ситуацией с отношением к беспомощным людям в социальном учреждении.
Проверку облпрокуратура инициировала после того, как жуткое видео из учреждения появилось в сети. Его опубликовал один из постояльцев дома-интерната.На записи видно, что на абсолютно голом полу лежит полураздетый, худой и явно беспомощный пожилой мужчина. В комнате рядом ходят люди, вещи выброшены на пол. Причина тому, по словам автора видео - дезинсекция. В этот день тут избавлялись от тараканов.
- В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям работников БСУ СО ОО «Болховский дом-интернат для престарелых и инвалидов», соблюдения ими законодательства о социальном обслуживании. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
Свою проверку проводит и СК.
ИСТОЧНИК KP.RU