СЕГОДНЯ 15:47 2019-08-29T15:48:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Областная прокуратура проверит Болховский дом-интернат. Надзорное ведомство заинтересовалось ситуацией с отношением к беспомощным людям в социальном учреждении.

Проверку облпрокуратура инициировала после того, как жуткое видео из учреждения появилось в сети. Его опубликовал один из постояльцев дома-интерната.На записи видно, что на абсолютно голом полу лежит полураздетый, худой и явно беспомощный пожилой мужчина. В комнате рядом ходят люди, вещи выброшены на пол. Причина тому, по словам автора видео - дезинсекция. В этот день тут избавлялись от тараканов.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям работников БСУ СО ОО «Болховский дом-интернат для престарелых и инвалидов», соблюдения ими законодательства о социальном обслуживании. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Свою проверку проводит и СК.

ИСТОЧНИК KP.RU