2019-08-19T15:44:33+03:00
Общество

В четверг в центре Орла запретят парковаться

Неудобства связаны с праздничными мероприятиями
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Водителям стоит заранее планировать маршрут и продумывать места для стоянкиВодителям стоит заранее планировать маршрут и продумывать места для стоянкиФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

В четверг, 22 августа, в Орле запретят парковаться. Центр перекроют для автолюбителей из-за праздничных мероприятия: город присоединится к торжествам в честь Дня флага РФ.

Адреса, попадающие под запрет, озвучили в пресс-службе администрации города.

Так, с 6.00 утра до 10.30 стоянка будет запрещена на площадке между памятником Н.С. Лескову и сквером В.В. Маяковского.

С 6.00 и до 11 часов нельзя будет оставить машину на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина, от дома №28 по улице Максима Горького до площади Ленина.

Какие мероприятия ждут орловцев на День флага читайте в афише «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловским школьникам вручили рюкзаки с канцтоварами к 1 сентября
Орловская лучница завоевала серебро на Чемпионате России
Проект «Верующие»: в Орле открылась фотовыставка о современных христианах
Топиарные фигуры и озеленение обойдутся Орлу почти в 14 целых 8 десятых миллионов рублей
В Орле началось изготовление избирательных бюллетеней
В рейтинге регионов по доступности бензина Орловщина заняла 68 место
В Орле прошел флешмоб «Большое танго»
Орловец опротестовал запрет властей на пикет
В 9 миллионов обойдутся Орлу светофоры, дорожные знаки и "зебры"
В Мценске двое парней напали на охранника автостоянки
Какие мероприятия ждут орловцев на День флага
Под Орлом дети встретят День знаний в обновленной школе
Пьяный орловец устроил ДТП и колесил на разбитом авто
Ушел из жизни преподаватель Орловского госуниверситета Михаил Шинков
Орловцев приглашают на мастер-класс по церковному пению
На орловской трассе 15-летний мотоциклист улетел в кювет
Жилой дом в Ливенском районе тушили спасатели
В Мценске водитель иномарки снес забор и протаранил больницу
В Орле почти 6 миллионов руководитель предприятия скрыл от налоговой
«Дорога в школу»: орловским первоклашкам устроят праздник
В Спасском-Лутовиново отпразднуют Яблочный Спас
Новая рабочая неделя в Орле будет теплой и солнечной
Под Орлом в ДТП погиб водитель "ВАЗа"
Как Орел стал похож на Венецию
Орловчанка стащила телеприставку у односельчанки
Дождь в Орле: дороги превратились в "реки", а вода даже в маршрутках