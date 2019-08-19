В четверг в центре Орла запретят парковаться
В четверг, 22 августа, в Орле запретят парковаться. Центр перекроют для автолюбителей из-за праздничных мероприятия: город присоединится к торжествам в честь Дня флага РФ.
Адреса, попадающие под запрет, озвучили в пресс-службе администрации города.
Так, с 6.00 утра до 10.30 стоянка будет запрещена на площадке между памятником Н.С. Лескову и сквером В.В. Маяковского.
С 6.00 и до 11 часов нельзя будет оставить машину на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина, от дома №28 по улице Максима Горького до площади Ленина.
Какие мероприятия ждут орловцев на День флага читайте в афише «Комсомолки».
ИСТОЧНИК KP.RU
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